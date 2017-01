Shoppen geht eigentlich immer, oder? Heute haben wir passend dazu über ein Fashion-Event gesprochen. Und wer passt zu Mode besser, als Coco Chanel? Außerdem haben wir noch ein Theaterstück zum Nachdenken im Gepäck.

Das und viel mehr gab es heute im kulturkompass mit Julia auf der [97.1]!

Die Mode-Ikone Coco Chanel

Beitrag: Hanna Makowka | Thema: Heute vor 46 Jahren ist die Modeschöpferin Coco Chanel verstorben. Wir erinnern an die Frau, die die Modewelt revolutioniert hat.

Shopping-Paradies:

Beitrag: Larissa Woischnig | Thema: Am Wochenende hat das Mode-Event Fashion Flash der Stadt Düsseldorf das erste Mal einen Besuch abgestattet. In dem Wanderoutlet wurden die Besucherinnen und Besucher im wahrsten Sinne des Wortes von der Menge an Mode geflasht. Zahlreiche Schuhe, Kleider, Hosen und Jacken zu reduzierten Preisen.

„Nur ausgesprochene Utopien können wahr werden“

Beitrag: Carina Blumenroth | Thema: Das Theaterstück „Villa Utopia“ beschäftigt sich mit den ausgeprochenen Wünschen und Utopien geflüchteter Kinder und Jugendlicher. Durch das Stück ihre Gedanken der Werlt mitgeilt.

Der kulturkompass – jeden Dienstag um 19 Uhr!