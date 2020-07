RWN #1 – Kickoff & leere Ränge

Anpfiff zur Rot-Weißen Nachspielzeit. Anni Stosberg und Janik Happ beschäftigen sich ab sofort alle zwei Wochen im Podcast mit der schönsten Nebensache der Welt: Fußball. Das Sportgeschehen wird betrachtet aus der rot-weißen Fanbrille, nur dass Anni Anhängern des 1. FC Köln ist, während Janik eingefleischter Fortuna-Fan ist. Doch Rheinland, Braukunst, Karneval und nicht zuletzt die Vereinsfarben stellen jede Menge Schnittstellen zwischen den Rivalen am Rhein dar. Und eins haben die Clubs gemeinsam: leere Ränge nach der Corona-Pause in der Bundesliga. In dieser Folge geht es um Geisterspiele, das Saisonfinale und Ausblick auf den Podcast-Fahrplan.

