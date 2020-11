rushhour am mittwoch / 11. november

Düsseldorf Helau auch bei uns in der rushhour. Wir schauen auf den diesjährigen Karneval und hatten den ein oder anderen passenden Song für euch am Start. Außerdem geht es um Joe Biden, Jan Böhmermann, die Kunstakademie, die HSD und die Antikörperstudie der Uniklinik. Viele verschiedene bunte Themen heute – in der rushhour mit Delband Nabizadeh.

Klimaschutzkonzept an der HSD

Bericht: Judith Deußen | Thema: Im Jahr 2050 soll Deutschland so gut wie möglich klimaneutral sein. Hier in Düsseldorf will die Hochschule Düsseldorf schon früher ihren CO2-Verbrauch senken. Wenn Ihr Interesse habt, selbst an dem Konzept mitzumachen oder weitere Infos zu Aktionen wollt, dann schaut hier vorbei.

Böhmermann in der Kritik

Bericht: Adrian Osborne | Thema: Jan Böhmermann ist mit seiner neuen Sendung gestartet. Das hat aber nicht allen so gut gefallen. Warum es da jetzt vermehrt Kritik für gibt, hört ihr hier.

Digital Karneval feiern in Düsseldorf

Bericht: Alina Dobberahn | Thema: Der Hoppeditz ist dieses Jahr virtuell erwacht. Das Ganze wurde per Livestream übertragen, für alle Fans des Karneval. Auch der Straßenkarneval für 2021 ist abgesagt.

11.11, 11:11 Uhr

Bericht: Isabell Huth | Thema: Warum ist der Karnevalsauftakt genau an diesem Tag? Welche Theorien gibt es dazu? Und wieso gerade die 11?

Joe Biden und seine Pläne

Bericht: Maya Gadomski | Thema: Joe Biden hat bei der Präsidentschaftswahl die nötige Mehrheit erhalten und wird somit der neue Präsident der USA. Wie die Reaktionen auf das Ergebnis sind und was das für die Zukunft der USA bedeuten kann, erfahrt ihr in diesem Beitrag.

Abschlusspräsentationen an der Kunstakademie

Interview: Julia Rieger mit Sophia Hose (Absolventin der Kunstakademie) | Thema: Jedes Semester zeigen die Absolventinnen und Absolventen der Kunstakademie Düsseldorf ihre Arbeiten. Sophia Hose hat eine Installation gezeigt mit dem Namen „Out of inside“. Dabei lief dieses Jahr einiges anders als geplant.

Der Impfstoff steht

Bericht: Judith Deußen | Thema: Der erste vielversprechende Impfstoff wird aktuell getestet. Und der Impfstoff kommt sogar aus Deutschland. Der aktuelle Stand der Medizin und die Forschung laufen aktuell weiterhin an. Trotzdem müssen weiterhin Hygieneregeln gelten.

Antikörperstudie an der UKD

Interview: Delband Nabizadeh mit Judith Deußen (Redakteurin bei hochschulradio düsseldorf un Teilnehmerin der Antikörperstudie) | Thema: Die Uniklinik Düsseldorf hat gemeinsam mit der Medizinischen Fakultät der HHU eine Antikörperstudie gestartet. Dabei werden zufällig auserwählte Düsseldorferinnen und Düsseldorfer per Blutabnahme auf Antikörper gegen das Coronavirus getestet. Unsere Redakteurin berichtet.

die rushhour – immer mittwochs von 15 bis 18 Uhr!