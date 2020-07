kulturkompass am dienstag / 21. juli

Heute wird es meta im kulturkompass: Wir sprechen über die Diskussion darüber, wie Diskussionen geführt werden. Außerdem geht es um eines der beliebtesten Spielzeuge der letzten Jahre: die Barbie-Puppe. Und wir werfen einen Blick auf den Instagram-Kanal des Kunstpalast – da waren letzte Woche nämlich andere Inhalte als sonst zu sehen. Das alles im kulturkompass – heute mit Judite Miguel!

#Cancelled

Bericht: Lea Rokitta | Thema: Gesellschaftlich werden gerade viele Themen diskutiert. In einem offenen Brief haben nun 150 Intellektuelle die Art und Weise der Diskussion angeprangert, die sie als zensierend und intolerant beschreiben. Was dahinter steckt, hört Ihr hier.

Come on Barbie, let’s go party!

Moderation: Judite Miguel | Thema: Barbie-Puppen gehören seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Spielzeugen. Aber: So richtig bekannt sind eigentlich nur die Barbie-Puppen mit weißer Haut und blonden Haaren. Unsere Moderatorin hatte selbst Barbie-Puppen, konnte sich aber nicht mit ihnen identifizieren. Sie findet: Es sollte mehr diverse Barbie-Puppen geben.

#serviceklasse

Bericht: Julia Rieger | Thema: Letzte Woche haben neun Studierende der Kunstakademie den Instagram-Account des Kunstpalast übernommen und dort ihre eigene künstlerische Auseinandersetzung mit der Kunst und dem Gebäude gezeigt. Wie das aussah, hört Ihr hier.

der kulturkompass – immer dienstags um 19 Uhr!