insider am montag / 27. juli

In Düsseldorf wird heute an den Attentat am S-Bahnhof Wehrhahn gedacht. Außerdem zeigen wir euch wie ihr ganz einfach Sportplätze in eurer Nähe findet und ziehen eine Bilanz zum Thema Home-Office. Das und mehr – im insider mit Judite Miguel und Lena Harjes.

Ran an die Hausarbeiten

Moderation: Judite Miguel | Thema: Vorlesungsfreie Zeit heißt nicht automatisch Ferienzeit. Denn jetzt stehen Hausarbeiten an. Unsere Moderatorin teilt das gleiche Leid.

Gedenken an den 27.07.2000

Bericht: Lena Harjes | Thema: Heute vor 20 Jahren gab es einen Bombenanschlag am S-Bahnhof Düsseldorf Wehrhahn. Die Stadt plant dafür heute eine Gedenkfeier. Hier hört ihr alle Hintergründe.

Home-Office: Fluch oder Segen?

Bericht: Delband Nabizadeh | Thema: Die DAK hat eine neue Studie veröffentlicht mit dem Ergebnis: Die Meisten fühlen sich im Home-Office produktiver und schaffen mehr. Aber gerade Studierende stört eine Sache am Home-Office besonders.

„Playsports“ – Eine App für das Düsseldorfer Sportangebot

Bericht: Lena Harjes | Thema: Die neue App der Stadt Düsseldorf soll unter anderem helfen Sportplätze in der Umgebung zu finden. Es ist auch möglich, sich mit anderen zu vernetzen.

der insider – immer montags!