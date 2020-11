insider am montag / 19. november

Wenn Menschen Empathie zeigen werden dabei verschiedene Kategorien im Gehirn aktiviert. Diese schauen wir uns genauer an. Außerdem sagen wir Welcome an die Vorweihnachtszeit und schauen aufs Lesen. Heute – im insider mit Judith Deußen.

Save The Date: 20.11.20, 18 Uhr, 97.1

Interview: Judith Deußen mit Carina Blumenroth (Moderatorin bei hochschulradio düsseldorf und Organisatorin der Sondersendung zum Lesetag) | Thema: Wir machen am Freitag eine Sondersendung zum bundesweiten Vorlesetag. Es werden Texte vorgelesen und sich darüber ausgetauscht. Ob Bücher aus den Bereichen Europa und die Welt oder Klassiker – die Auswahl ist groß. In Kooperation mit anderen Campusradios in NRW.

Neue Erkenntnisse zur Sozialen Kompetenz

Bericht: Dustin Heye | Thema: Soziale Kompetenz hängt mit Empathie und Perspektivübernahme zusammen. Eine neue Studie zeigt jetzt, dass diese Eigenschaften situationsabhängig aktiviert werden. Da spielen Kategorien wie Mimik, Gestik oder kulturelle Hintergründe mit rein.

Schnelltests im Einsatz gegen Corona

Bericht: Inka Fricke | Thema: Die neuen Antigentests zeigen innerhalb von ein paar Minuten, ob man mit dem Coronavirus infiziert ist oder nicht. Einsatzgebiete sollen Flugreisen oder Krankenhäuser sein. Aber die Tests werden aktuell oft diskutiert.

„Eine Uni – ein Buch“

Bericht: Hannes Rudolph | Thema: Bei dem Projekt „Eine Uni – ein Buch“ sollen möglichst viele Mitgliederinnen und Mitglieder einer Universität zusammenkommen, um ein Buch im Hochschulalltag einzubinden. In welcher Form kann die Hochschule dabei selbst entscheiden. Mehr Infos zum gemeinsamen Lesen und zum Projekt gibt es hier.

Liebe Vorweihnachtszeit…

Bericht: Katharina Zimmer | Thema: Die Wohnung weihnachtlich schmücken, Spekulatius, Glühwein und Lichterketten. Dieses Jahr ist einiges anders, aber trotzdem kann Weihnachtsstimmung aufkommen. Unsere Redakteurin hat der Vorweihnachtszeit einen Brief geschrieben.

Maske + Akne = Maskne

Bericht: Julia Leonhardt | Thema: Der Mund-und-Nasen-Schutz kann durch Bakterien Hautunreinheiten verursachen. Was wir gegen die sogenannte „Maskne“ tun können, und wie wir dem Problem vorbeugen, hört ihr hier.

Der insider – immer montags von 8 bis 11 Uhr!