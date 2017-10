was erwartet euch dieses Semester in den softskills?

softskills – das interdisziplinäre Magazin für Schlüsselkompetenzen in allen Fakultäten mit Dr. Marita Pabst-Weinschenk. softskills zieht um auf einen neuen Sendeplatz!

Wer es gewohnt war, freitags um 18 Uhr etwas über Schlüsselqualifikationen, entsprechende Veranstaltungen und Projekte an der Universität zu erfahren, muss jetzt schon einen Tag früher, Donnerstag um 19 Uhr, hochschulradio einschalten. Im Zuge einer Umstellung des gesamten Sendeschemas hat sich diese Änderung ergeben. Also softskills jetzt immer Donnerstag 19 Uhr, die Wiederholungen laufen dann Samstag von 16 bis 17 Uhr und Sonntag von 22 bis 23 Uhr.

Worum geht es genau in dieser Sendung?

Softskills – in dieser Sendung geht es, wie der Name schon sagt – um die so genannten Soft Skills, also alle sozialen, kommunikativen und methodischen Kompetenzen, die als Schlüsselqualifikationen neben der reinen Fachkompetenz den beruflichen und privaten Erfolg bestimmen. Wir erklären wichtige Konzepte und Grundbegriffe, berichten von Veranstaltungen in diesem Bereich, geben Lesetipps und weisen auf interessante Events hin. Die Beiträge werden im Wesentlichen von Studierenden aus Veranstaltungen der Mündlichkeit in der Germanistik erarbeitet und produziert. Wer also Anregungen für sich und seine Persönlichkeitsentwicklung in unterhaltsamer Form sucht, ist genau richtig bei softskills.

Themenübersicht Wintersemester 2017/18



Fr, 13.10.2017 Der richtige Seminarbeginn

Do,19.10.2017 Gruppenarbeit, aber richtig

Do, 26.10.2017 Referate und gute Präsentationen

Do, 02.11.2017 Lügen haben kurze Beine. Über die Wirkung von Körpersprache

Do, 09.11.2017 Der Ton macht die Musik. Was wir uns alles über die Sprechweise sagen

Do, 16.11.2017 Vorlesen praktizieren

Do, 23.11.2017 Rhetorik ist nicht gleich Rhetorik

Do, 30.11.2017 Advent, Advent – ein Lichtlein brennt …

Do, 07.12.2017 Strafen oder belohnen? Was ist pädagogisch sinnvoller?

Do, 14.12.2017 Wir drehen die Zeit zurück: Gestern vor 220 Jahren …

Do, 21.12.2017 Weihnachten steht vor der Tür und die Konflikte auch …

Do, 28.12.2017 Pause bzw. Wiederholung

Do, 04.01.2018 Im Neuen Jahr wird alles anders. Über gute Vorsätze

Do, 11.01.2018 Leichte und einfache Sprache – Könnt ihr übersetzen?

Do, 18.01.2018 Seminare, die mehr als Fachinhalte vermitteln

Do, 25.01.2018 KUBUS – Was bringt das Praxisforum?

Do, 01.02.2018 Prüfungen ja, Angst – nein, danke

Do, 08.02.2018 Feiern wie die Jecken

Do, 15.02.2018 Die Fastenzeit beginnt