Tanz in den Mai im Home-Office

So sieht ein Teil der Redaktion von hochschulradio düsseldorf aus!

Gemeinsam mit Euch möchten wir in den Mai feiern. Leider geht das nicht in einer Partylocation – aber wir laden Euch ein, im Videostream mit dabei zu sein!



Wir lernen uns gegenseitig kennen, hören gemeinsam Musik und quatschen – on und off Air miteinander!

Wann: Donnerstag, 30. April, 20.00 bis 24.00 Uhr

Wo: UKW auf der 97.1, im Audiostream und Videostream



Im Videostream besucht ihr uns, wenn ihr als Passwort die Vorwahl von Düsseldorf nutzt.

Quatscht mit unserem Moderator live über Tanz in den Mai-Traditionen und Dinge, die euch gerade beschäftigen. Oder aber schaut euch an, wie Radiomenschen aussehen und was sie tun, wenn Musik läuft.

Wir freuen uns auf Euch!