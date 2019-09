sprechstunde im september / mit henning schäferhoff

Die [sprechstunde] schaltet im September einen Gang hoch und beschleunigt auf der Rennstrecke. Allerdings liegt diesmal kein Benzin in der Luft! Henning Schäferhoff ist nämlich technischer Leiter vom Formula Student Electric Team E-Traxx der Hochschule Düsseldorf. Das heißt: Henning ist sowohl Master-Student an der Hochschule, aber zugleich auch Autobauer und Chef eines Elektro-Rennsportteams. Im Talk erzählt Henning uns unter anderem wie der Rennsport seinen Alltag prägt, wie sich ein Tag an einer Rennstrecke anfühlt oder natürlich auch wie sich das Studium und Rennsport überhaupt miteinander vereinbaren lassen. Henning Schäferhoff ist damit zu Gast bei Dennis Rettberg in der [sprechstunde] auf der [97.1]

