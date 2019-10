sprechstunde im oktober / mit katharina sternke-hoffmann

Wer den Campus auf so lange Zeit prägt und damit so viel zu erzählen hat, darf natürlich auch in unserem Talk auf der [97.1] nicht fehlen. Im Oktober ist nämlich Katharina Sternke-Hoffmann zu Gast in der [sprechstunde]. Im Studierendenparlament (SP) der Heinrich-Heine Universität hat sie jahrelang die Geschicke der Campuspolitik mitgelenkt. Die bekanntesten davon im Präsidium des SP. Darüber hinaus ist sie Sprachwissenschaftlerin und arbeitet heute an der Uni. Dennis Rettberg hat deshalb mit ihr über Erlebnisse der Campuspolitik, Sprachentwicklungen und viel mehr gesprochen.

Ihr wollt die [sprechstunde] lieber mitnehmen? HIER könnt ihr euch die Sendung mitnehmen für unterwegs. Im Programm hört ihr die Sendung (mit Musik) immer sonntags um 19 Uhr.