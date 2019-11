sprechstunde im november / mit susan winnett

In New York geboren, an der Yale University studiert – seit zehn Jahren ist sie Professorin für American Studies an der Heine-Uni: Professorin Susan Winnett. Sie kennt die Hochschullandschaft in den USA und hält Präsident Trump für eine Katastrophe für die Wissenschaft. Sie erklärt, warum sie fachlich einen so breiten Themenbereich abdecken muss und erzählt, warum sie auch als US-Amerikanerin kein Thanksgiving feiert.

