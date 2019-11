sprechstunde im november / mit prof. susan winnett

In New York geboren, an de Yale University studiert – seit zehn Jahren ist sie Professorin für American Studies an der Heine-Uni: Professorin Susan Winnett. Sie kennt die Hochschullandschaft in den USA und hält US-Präsident Trump für eine Katrastrophe für die Wissenschaft. Sie erklärt, warum sie fachlich so einen so breiten Themenbereich abdecken muss und erzählt, warum sie auch als US-Amerikanerin kein Thanksgiving feiert.

