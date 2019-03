sprechstunde im februar

Die sprechstunde – das ist das neue Talkformat auf der [97.1]. Persönlichkeiten vom Campus geben sich hier die Klinke in die Hand. Im Wechsel laden Dennis Rettberg oder Tim Neumann zum Gespräch. Dabei kann es um Studis mit besonderer Geschichte gehen, um die Präsidentin der Hochschule Düsseldorf, spannende Forschungen oder Personen, die uns wichtige Fragen unserer Zeit beantworten können. Immer im Gespräch – die sprechstunde bei hochschulradio

In Ausgabe 1 gehen wir an die Heinrich-Heine Universität. Dennis Rettberg spricht mit einem der renommiertesten Okönomen Deutschlands – Prof. Jens Südekum ist Volkswirtschaftler an der HHU und forscht über Globalisierung, Arbeitsmarkt und die Zukunft der Arbeit. In der sprechstunde mit ihm ging es um große Themen die aktuelle Wirtschaftslage in Deutschland und der Welt, die Zukunft des Arbeit oder dem nahenden Kohleausstieg. Aber auch persönliche Seiten wie seine Anfänge als Ökonom, oder auch seine musikalischen Seiten sind Thema in der allerersten Sprechstunde. Die ihr hier nochmal anhören könnt. Ihr wollt die Sendung downloaden? Dann HIER entlang.





Die sprechstunde – sonntags um 19 Uhr bei hochschulradio düsseldorf