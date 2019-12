von hochschulradio düsseldorf

Susan Winnett ist Professorin für American Studies an der Universität Düsseldorf. Sie ist zu Gast in der „sprechstunde“. Im Interview mit Tim Neumann erzählt Susan Winnett von ihrem eigenen Studium an der Elite-Uni Yale. Diese Universität sei nicht vergleichbar mit der Heinrich-Heine-Universität. Yale habe einfach mehr finanzielle Mittel. Dafür gehe es den Studierenden in Deutschland besser. Wieso Prof. Susan Winnett das denkt, verrät sie in der „sprechstunde“. Außerdem spricht sie mit Tim Neumann über Tennis, Sport an amerikanischen Unis, ihre Arbeit und US-Präsident Donald Trump.