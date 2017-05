Sportfreunde Stiller im zakk / präsentiert von hochschulradio

„Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist“ – Emotion und die Sportfreunde Stiller passen einfach zusammen. Von einem Indie-Geheimtipp haben sich die Sportis (wie sie auch liebevoll genannt werden), von ganz unten nach oben gearbeitet. Preise, Auszeichnungen und sogar ein MTV-Unplugged Album waren der Lohn. Was manche dabei aber verkennen: die Sportfreunde Stiller sind gerade handwerklich ganz besondere Musiker!

Am Montag, den 22. Mai zeigen die Sportfreunde Stiller im Düsseldorfer zakk genau diese Fähigkeiten in einer besonderen Club-Show – präsentiert von hochschulradio düsseldorf. Dabei sind natürlich auch Songs vom neuen Album, als auch Klassiker. Die besondere Atmosphäre verspricht ein intimes Konzert in kleinem Rahmen; hautnah und live. Alle Informationen zum Konzert findet ihr HIER.

Bild: zakk