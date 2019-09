soundskala im september / 11. september

Rap und Politik sind heutzutage ziemlich eng miteinander verwoben. Bedeutende Stimmen im Rap mischen sich in die politische Landschaft mit ein. Andersrum werden aber auch Allianzen gegründet. Jan Kawelke und Vassili Golod widmen sich diesem Themenkomplex in ihrem Machiavelli Podcast. Im Interview reden sie über die Verflechtungen zwischen beiden Welten. Auch das ist heute Thema in der soundskala mit Dennis Rettberg!

Darüber hinaus geht es natürlich auch wieder um neue Musikreleases! Diesmal unter anderem mit den neuen Alben von Lana Del Rey und der Elektrokünstlerin Shura. Dazu gibt es zB Singles von OK Kid, Grimes oder Metronomy.

Die Playlist

Der ultimative Service – alle Songs aus der Sendung fix und fertig zum Selber-In-Die-Playlist-Laden; alphabetisch sortiert. Have Fun!

Die Kurztipps