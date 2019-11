soundskala im november / 6. november

Zweiteilige Alben – der neuste Schrei in der Musikszene zurzeit. Die Foals aus Oxford haben diesen Trend mitgeformt und haben im Oktober ihren zweiten Albumteil „Everything Not Saved Will Be Lost – Part 2“ heraus gebracht. In der soundskala kümmert sich euer Moderator Dennis Rettberg deshalb darum, ob das Experiment gezündet hat.

Aber nicht nur das beschäftigt die soundskala heute. Letzte Woche haben nämlich auch RIKAS vorbei geschaut! Die Popgruppe aus Baden-Württemberg ist zurzeit ein heißer Newcomeract. Vor zwei Wochen ist auch da das Debütalbum erschienen. Dennis hat deshalb mit den Jungs gesprochen. Beide Teile könnt ihr hier nachhören.

Teil I

Teil II

Die Playlist

Der ultimative Service – alle Songs aus der Sendung fix und fertig zum Selber-In-Die-Playlist-Laden; alphabetisch sortiert. Have Fun!