soundskala im märz / 11. märz

Düstere Klänge über eine dystopische Zukunft… – nein wir sind nicht in einem Roland-Emmerich-Film gelandet. Ihr seid schon richtig in der soundskala mit Dennis Rettberg. Allerdings lässt sich dieses Bild ziemlich gut für das neue Album der DJane und Produzentin Grimes nehmen. Mit „Miss Anthropocene“ hat sie vor wenigen Wochen nämlich ein neues Album veröffentlich. Wir hören in der soundskala rein und gucken warum es so düster klingt.

Außerdem in der März-Soundskala: eine brandneue Single der Rockband Dream Wife, das Tame Impala Album und einige Newcomer aus Rap und Indie!

Die Playlist

