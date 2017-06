Sie ist da – die Bergbesteigung der Alben im Juni. Letzten Monat hat euch die soundskala schon mal das passende Kletterwerkzeug gegeben. Jetzt zeigt sich, ob wir diesen Berg im tiefen Sommer auch besteigen können. Die soundskala im Juni gibt euch heute die Antwort – wie immer um 18 Uhr von und mit Dennis Rettberg.

Musikalisch ist Sommer dabei ein gutes Stichwort. Denn viele Musikveröffentlichungen haben sich den lockeren Sommertagen angepasst. Ein wenig Surferfeeling darf also durchaus heute in der Sendung aufkommen. Darüber hinaus gibt es noch audiovisuelle Grenzerfahrungen aus Großbritannien und den neuesten Trend aus Australien zu hören. Die soundskala bringt euch auf den aktuellen Stand mit Musiktrends und Tipps für eure Playlist. Die Playlist der soundskala findet ihr nach der Sendung wieder an dieser Stelle online.

Arcade Fire – Everything Now – Everything Now (VÖ: 28. Juli 2017)

Vallis Alps – East – Fable EP (VÖ: 31. März 2017)

Lea Porcelain – Remember – Hymns Of The Night (VÖ: 16. Juni 2017)

The National – The System Only Dreams In Total Darkness (VÖ: 8. September 2017)

Alt-J – Dead Crush – RELAXER (VÖ: 2. Juni 2017)

London Grammar – Oh Woman Oh Man – Truth Is A Beautiful Thing (VÖ: 9. Juni 2017)

Slow Dancer – It Goes On – In A Mood (VÖ: 9. Juni 2017)

Nick Mulvey – Unconditional – Unconditional – Single (VÖ: 17. Mai 2017)

Anna Of The North – Lovers – Lovers (VÖ: 8. September 2017)

The Amazons – In My Mind – The Amazons (VÖ: 26. Mai 2017)

Waxahatchee – Silver- Out In The Storm (VÖ: 14. Juli 2017)