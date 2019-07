soundskala im juli / 3. juli

Director’s Cut no more – zumindest für den Moment ;) – die soundskala wandert wieder in ihren einstündigen Rhythmus und liefert euch diesen Monat Songs für die Semesterferien. Werdet ihr da in den Sommerurlaub reisen? Zuhause bleiben bei Hausarbeit und Prüfungen? Oder irgendwas dazwischen? Egal für was ihr euch entscheidet, die soundskala hat wieder einige Songs parat, die euch hoffentlich begleiten werden. Unter anderem neue Songs von Rosalia, Sam Fender oder den Foals. Dazu gibt es neue Alben von Two Door Cinema Club und Kate Tempest. Die soundskala – heute mit Dennis Rettberg.

Die Playlist

Der ultimative Service – alle Songs aus der Sendung fix und fertig zum Selber-In-Die-Playlist-Laden; alphabetisch sortiert. Have Fun!

Die Kurztipps