soundskala im januar / 15. januar

Na, nach den Feiertagen auch wieder in der Alltagstristesse gelandet? Das schreit doch förmlich nach einem Ausbruch und neuer akustischer Hilfe. Die soundskala liefert euch heute nämlich viele smoothe Sommerklänge aus dem Bereich Urbanpop oder sogar Psychedelic.

Außerdem geht es heute um die BBC Sound Of 2020 Talentliste! Jedes Jahr um den Jahreswechsel prognostiziert die Rundfunkanstalt BBC nämlich immer, welche Bands und Künstler*innen im nächsten Jahr durchstarten werden. Die soundskala hat einige unter die Lupe genommen. Dazu gibt es wie gewohnt ein Blick auf neue Alben – heute von The Big Moon und Stormzy! Die soundskala – auch in 2020 von und mit Dennis Rettberg!

Die Playlist

Der ultimative Service – alle Songs aus der Sendung fix und fertig zum Selber-In-Die-Playlist-Laden; alphabetisch sortiert. Have Fun!

Die Kurztipps