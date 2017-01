soundskala im januar / 11. januar

Allmählich erwacht alles aus den Weihnachts- und Neujahrsferien. Auch die Musiker und Musikerinnen sind wieder ganz fleißig und produzieren viele neue Musik. Und wie immer in der soundskala: manches ist so brandfrisch, dass es noch nicht mal draußen ist! Auch in 2017 gilt: es gibt wieder frische Musiktipps handverlesen von Dennis Rettberg in der Januar-Ausgabe der soundskala.

Heute steht besonders der PopRock leicht im Fokus. Denn gerade zum Ende des letzten Jahres hat sich da wieder viel in diesem Genre getan. Zusätzlich zu den Musiktipps gibt es natürlich auch einen Blick auf die musikalischen Trends des Moments. Ab heute gibt es dazu eine spannende Neuerung: in der soundskala gibt es nämlich ab jetzt auch einen kurzen Blick auf die globalen Spotify Viral 50. Also keine klassischen Charts, sondern die Hits, die im Internet am meisten geteilt und erwähnt werden.

Nach der Sendung gibt es die Playlist an dieser Stelle wie immer zum Nachlesen und Selber-in-eure-Playlist-Laden.

Playlist

Kurztipps:

Die nächste neue Ausgabe gibt es am 8. Februar. Bis dahin hört die Wiederholung dieser Ausgabe immer mittwochs um 18 Uhr.