soundskala im februar / 8. februar

„Aus den Unmengen an Neuveröffentlichungen stechen jeden Monat 12 Songs heraus, die ganz besonders sind. Es sind die Tipps des Monats. Es sind die Tipps von Dennis Rettberg.“ So oder so würde wahrscheinlich das Intro der soundskala lauten, wenn es eine TV-Serie im Stile der 80er oder 90er wäre. Damals war so ein Intro-Satz ziemlich beliebt (siehe A-Team, Alarm für Cobra 11). Warum das hier steht?: Weil Retro heute durchaus eine Rolle spielt! Mehr gibt es heute in der Februar-Ausgabe der soundskala mit Dennis Rettberg.

Seit knapp einem Jahr gibt euch Dennis jetzt nämlich schon taufrische, ganz aktuelle Musiktipps. Sei es in der soundskala oder deren ideeller Vorgänger. Auch musikalisch gibt es heute die ein oder andere Reise zurück. Sei es mit den Kult-Musikern von Spoon oder mit visuellen Flashbacks von Parcels oder Arcade Fire. Alles ist heute in der Sendung dabei: Ab 18 Uhr auf der [97.1]

Playlist

