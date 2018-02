soundskala im februar / 7. februar

Hände wischen durch die Haare, alles wirkt verschwommen und wie im Traum. Sinnlich wirkt jede Bewegung und zwei Körper scheinen zu einem zu verschmelzen… Klingt im ersten Moment vielleicht wie ein Auszug aus Fifty Shades of Grey, könnte aber für die soundskala heute eigentlich auch eine passende Begleitung sein. Da geht es heute nämlich teilweise auch um gewisse Referenzen und die schönste Nebensache der Welt. Mehr in der soundskala mit Dennis Rettberg. Heute ab 18h!

Genauer gesagt ist dafür vor allem die kanadische Band Rhye bekannt. Mit ihrem lasziven und gender-sprengenden RnB-Gesang hat sich die Band 2013 einen großen Namen gemacht. Seit Freitag ist das neue Album Blood draußen. Eine Einschätzung hört ihr heute genauso wie den Rückblick auf das neue Album vom US-Musiker BØRNS. Er verschwimmt zwischen Funk, Pop und Elektroklängen. Dazu gibt es wie immer Songtipps aus aller Welt und sogar ein Wiedersehen mit bekannten, fast verloren geglaubten Bands! Die Playlist findet ihr wie immer hier am Ende der Sendung.

Playlist

In der Sendung waren heute (Reihenfolge alphabetisch): BØRNS – God Save Our Young Blood (feat. Lana Del Rey), Dream Wife – Hey Heartbraker, Editors – Magazine, George Fitzgerald – Roll Back, Hockey Dad – I Wanna Be Everybody, Jade Bird – Lottery, Kat Frankie – Headed For The Reaper, Rhye – Phoenix, RIN – Datalove, Swimming Girls – Back Of Your Car, The Wombats – Turn, Tocotronic – Electric Guitar,

Kurztipps: Shame – Friction , The Decemberists – Severed, Young Fathers – In My View

Legende: Grün = Album/EP bereits draußen / Rot = Album/EP wird noch veröffentlicht / Blau = Einzel-Single, die bereits veröffentlicht ist und unbekannt ob Album/EP folgt

Die nächste neue Live-Ausgabe folgt am 7. März. Bis dahin könnt ihr diese Ausgabe immer mittwochs um 18 Uhr und samstags ab 17 Uhr hören, wenn ihr was verpasst habt.