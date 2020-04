soundskala im april / 22. april

Die soundskala ist zurück – wenn auch leicht verspätet in der Mundschutz-Edition. Aber was ist in diesen Tagen schon normal… Auch die Musikszene hat unter den aktuellen Corona-Bedingungen zu leiden. Euer Guide durch die Musikwelt, Dennis Rettberg, hat aber dennoch wieder viele tolle neue Songs und Alben aufgetrieben und guckt in diesem Monat unter anderem wie Corona die Musikszene beeinflusst. Dazu kommen dann noch die neuen Alben der Strokes, Laura Marling oder Empress Of! Ach, und brandneue Songs von Leuten wie Jamie xx und Hayley Williams gibt es auch! Worauf warten wir also?

Die Playlist

Der ultimative Service – alle Songs aus der Sendung fix und fertig zum Selber-In-Die-Playlist-Laden; alphabetisch sortiert. Have Fun!

Die Kurztipps – Songtipps kurz angespielt