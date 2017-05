sommerkult 2017 – die bands im interview

Sommerzeit ist Festivalzeit: Eine Saison um Musik zu feiern und mit Freunden die Zeit zu genießen. Weit reisen müsst ihr dafür allerdings nicht. Denn das Sommerkult-Festival liefert euch dieses Erlebnis direkt frei Haus. Am 29. und 30. Juni 2017 findet an der Heinrich-Heine Universität nämlich das jährliche Musikfestival statt. hochschulradio düsseldorf ist für euch live dabei und stellt die Bands exklusiv vor. Hier listen wir euch auf, wer dieses Jahr zum Line-Up gehört und was die Bands selber sagen!

Down By Contact

Das ist die Band: Down By Contact – das sind Marc, Holger, Andy und Dome. Ihr Rezept: unkonventioneller Rock aus vielen Richtungen. Genregrenzen gibt es für Down By Contact nicht. Stattdessen setzen sie vielmehr auf eine Mischung aus Rock, Hip-Hop, Metal und anderen Einflüssen.

Basement Apes

Das ist die Band: Old School-Rock, der die Leute wie einst Chuck Berry zum Bewegen bringt. Das wollen die Basement Apes vermitteln. Die Band aus Osnabrück steht für Rock, der die Spritzigkeit von heute mit den Helden von damals verbindet. Als Vorbilder gelten für die Basement Apes demnach gleichermaßen neue wie klassische Bands.

Eljot Quent

Das ist die Band: Hip-Hop aus Hamburg hat seit den 90er Jahren einen großen Namen. Eljot Quent brauchen sich davor aber nicht verstecken. Ihre Musik ist erfrischend und innovativ zugleich. Das Sommerkult bekommt neben Rock also noch eine weitere Klangfarbe!

