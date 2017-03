rushhour am donnerstag / 23. märz

An diesem schönen ersten Frühlingstag haben wir natürlich auch eine spannende Sendung vorbereitet. Es geht um Sprachtandems, die jetzt auch in Düsseldorf möglich sind, aber es gibt auch schlechte Nachrichten: Düsseldorf ist nicht wirklich umweltfreundlich! Das alles und noch mehr in der rushhour mit Laura Seithümmer und Julia Rieger!

„Start with a friend“ – jetzt auch in Düsseldorf

Interview von Laura Seithümmer mit Lena Junker | Thema: Geflüchtete sollen in einem Sprachtandem besser Deutsch lernen, aber vor allem auch das Leben und die Leute hier kennen lernen. Lena Junker hat im Interview verraten, wie genau das Projekt „Start with a friend“ funktioniert.

Der Countdown läuft

Bericht: Hanna Makowka | Thema: In 100 Tagen startet die Tour de France von Düsseldorf aus. Aber auch jetzt ist schon einiges los!

Keine Schwerter mehr an der HHU

Bericht: Tim Neumann | Thema: Der Historische Schwertkampf des Hochschulsports an der HHU wird bis auf weiteres ausfallen. Was die Beteiligten dazu sagen und was der Axtangriff am Düsseldorfer Hauptbahnhof damit zu tun hat, könnt ihr hier nachhören.

Düsseldorf umweltUNfreundlich

Bericht: Hanna Makowka | Thema: Bei einer Greenpeace-Studie hat Düsseldorf im Bereich „Nachhaltigkeit und Gesundheit den letzten Platz belegt. Warum das so ist, hört ihr hier.

die rushhour – immer werktags von 14 bis 18 Uhr!