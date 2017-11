rushhour am montag / 6. november

Adieu Schreibschrift und hallo Gender-Gap hier aus der lebenswerten Stadt Düsseldorf! Oder wie war das? Wir klären euch auf – die rushhour mit Dennis Fanty.

Noch 100 jahre bis zur Gleichberechtigung…

Bericht: Nadine Klein I Thema: In der letzten Woche ist der „Gender Gap Report 2017“ erschienen. Der wird seit 2006 jährlich vom Weltwirtschaftsforum veröffentlicht und soll die Geschlechtergleichheit weltweit erfassen. In diesem Jahr wurden insgesamt 144 Länder in den Kategorien Bildung, Gesundheit, Politik und Wirtschaft unter die Lupe genommen. Deutschland steht nicht schlecht dar, doch auch hier gibt es noch viel zu tun!

Die schönste Stadt am Rhein?

Glosse von Saskia Schlesinger I Thema: Nach ihrem Besuch in Düsseldorf hat eine Journalistin des Boston Globe als besonders lebenswerte Stadt als Reiseziel empfohlen. Wir haben das als Anlass genommen, die so hoch gelobten Hot-Spots in Düsseldorf mit einem Augenzwinkern zu bewundern.

Erinnerungen an die Grundschule

Bericht: Kathi Birkenbeul I Thema: Es gibt in Deutschland immer wieder Debatten darüber, die Schreibschrift abzuschaffen und stattdessen eine verbundene Druckschrift einzuführen. Auch wenn die wenigsten Studis sie heute noch anwenden, erinnern wir uns auch mit einem weinenden Auge an die gute alte Grundschulzeit und die Schreibschrift zurück.

Tee mal wissenschaftlich

Bericht: Kathi Birkenbeul I Thema: Tee ist vor allem in der Kaltenzeit ein sehr beliebtes Getränk – nicht nur unter Studis. Vor allem grüner oder schwarzer Tee haben neben einem guten Geschmack auch praktische Nebenwirkungen: sie machen wach un können die Leistung steigern. Dabei kommt es allerdings auf die richtige Ziehzeit an.

