rushhour am montag / 4. juni.

Der Juni hat begonnen und das Sommerkult-Festival rückt immer näher. Passend dazu sind N.M.A.C. aus dem diesjährigen Line-Up bei uns zu Gast. Das schöne Juni-Wetter bietet sich aber auch für einen Urlaubstrip mit der Bahn oder eine Aufräumaktion am Rheinstrand an. Das alles in der rushhour mit Cigdem Ünlü.

Konkurrenzkampf mit Bus und Flugzeug

Beitrag: Chris Hauser | Thema: Als Reaktion auf steigende Konkurrenz plant die Deutsche Bahn neue Angebote für Fernreisen.

Die Metal-Stars von Köln

Interview von Cigdem Ünlü mit Andy Seibt (Sänger von NMAC) und Andy Sonntag (Schlagzeuger von NMAC) | Thema: Die Kölner Band NMAC tritt beim diesjährigen Sommerkult-Festival auf. Bei uns stellen sie ihren Bandhintergrund und ihren Nu Metal-Sound vor.

Don’t judge a book by its price

Beitrag: Dustin Heye | Thema: Die deutsche Monopolkommission hat sich für eine Abschaffung der Buchpreisbindung ausgesprochen. Wir schauen auf die Folgen und die Situation in anderen Ländern.

Strandfeeling und Umweltschutz

Interview von Cigdem Ünlü mit Lisa-Marie Müller und Stefanie Engel (Organisatorinnen des Paradiesstrand Clean Ups) | Thema: Am Düsseldorfer Paradiesstrand sammelt sich immer wieder Müll an. Die Aktion Paradiesstrand Clean Up möchte dagegen vorgehen und den Strand wieder müllfreier machen.

