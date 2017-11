rushhour am montag / 27. november

Digitalisierung, Hipster-Rassismus und Nachhaltigkeit sind heute unsere Themen, damit ihr gebannt vor euren elektronischen Geraeten Zuhause sitzen bleibt und bei dem miesen Wetter nicht rausgehen müsst – die rushhour mit Nadine Klein.

Die anderen „Hipster“

Beitrag: Saskia Schlesinger | Thema: Hipster versuchen sich vom allgemeinen Mainstream abzugrenzen. Seit einiger Zeit erfährt der Begriff Hipster aber in einem anderen Zusammenhang eine negative Konnotation.

Zu gut zum Wegwerfen!

Interview von Nadine Klein mit Teresa Rath (To Good to Go GmbH)| Thema: Weltweit werden immer mehr Lebensmittel weggeschmissen. Die Entwickler der App „To Good To Go“ möchten etwas dagegen tun. Die App bietet Restaurants und Hotels die Möglichkeit ihr Essen weiterzugeben.

Über Tageslichtprojektoren ins digitale Uni-Zeitalter

Beitrag: Katahrina Birkenbeul | Thema: Ungemütliche Sitzbänke, langweilige Präsentationen und wenig digitale Interaktion. So sieht derzeit für viele Studierende der Uni-Alltag aus. Einige wünschen sich daher eine digitalere Vorlesung.

220 Jahre Heine

Beitrag: Saskia Schlesinger | Thema: Heute startet an der HHU die Abstimmung für die beliebtesten Heine Zitate. Wir haben euch die Regeln erklärt und eine Auswahl der Zitate vorgestellt.

Die rushhour – montags und freitags ab 16 Uhr