rushhour am montag / 22. mai

Die einen können davon nicht genug bekommen, die anderen brauchen gar nicht so viel und wieder andere wünschten, sie bekämen wenigstens ein kleines bisschen: die Rede ist von Schlaf! Schlafprobleme und -störungen beschäftigen uns heute unter anderem in der rushhour! Wie immer ab 16 Uhr, heute mit Cigdem Ünlü!

Die Sache mit dem erholsamen Schlaf…

Interview: Cigdem Ünlü mit Dr. Hartmut Grüger Chefarzt der Klinik für Schlafmedizin in Düsseldorf | Thema: Nachts im Bett liegen und in das Land der Träume abzutauchen. Gar nicht so einfach manchmal. Häufig sind junge Menschen von Schlafproblemen betroffen. Herr Dr. Grüger erklärt, warum das so ist und was wir dagegen tun können.

Umfrage: Cigdem Ünlü | Thema: Die einen haben Schlafprobleme, andere haben nur davon gehört. Wir wollten von euch wissen, was ihr über Schlafstörungen wisst!

Bericht: Jan Luhrenberg | Thema: Schlafmangel macht uns unbeliebt. Von müden Menschen könnte nämlich eine Gefahr ausgehen. Das haben Forschende aus Stockholm herausgefunden.

Artenvielfalt ist auch für den Menschen lebensnotwendig

Bericht: Anni Stosberg | Thema: Heute ist der Internationale Tag der Biodiversität. Es soll daran erinnert werden, wie wichtig der Erhalt der Artenvielfalt und Lebensräume für uns und unsere Umwelt ist.