rushhour am montag / 20. november

Wir sind noch ganz musikfiebrig vom New Fall Festival, das in der letzten Woche in Düsseldorf stattgefunden hat. Aber auch die Jamaika-Koalition und andere Krimis – zum Beispiel in Buchform – haben uns heute beschäftigt. Die rushhour – heute mit Dennis Fanty.

Grau in grau statt bunt

Bericht: Saskia Schlesinger I Thema: Aus Schwarz, Gelb und Grün wird doch keine traute Dreisamkeit, stattdessen hängen grauen Wolken über dem Bundestag. Wie es jetzt weiter geht und was die Reaktionen aus dem Ausland sagen haben wir für euch zusammengefasst.

Von Kraftklub, fehlender Privatssphäre und neuer Musik

Interview von Nadine Klein mit Andreya und Laura von der Band Gurr I Thema: Im Rahmen des New Fall Festivals haben die beiden Mädels aus Berlin das erste Mal ein Konzert in Düsseldorf gespielt. Wir haben mit ihnen über ihre kürzliche UK-Tour, Konzerte mit Kraftklub und über das geplante Album gesprochen.

Krimi to GO

Interview von Saskia Schlesinger mit Simon Bartsch (Autor) I Thema: Simon Bartsch hat seinen ersten Krimi „Schwarze Angst“ veröffentlicht. Passagen daraus hat er am Samstag in der Krimi-Bahn vorgelesen, die während der Lesung durch Düsseldorf gefahren ist. Unsere Reporterin Saskia Schlesinger saß mit drin.

Stagediving, Moshpits und viel gute Musik

Bericht: Nadine Klein I Thema: Am letzten Samstag sind im Rahmen des New Fall Festivals gleich drei Bands in der Eventlocation des sipgates aufgetreten – Gurr, Love A und Isolation haben dabei für richtig gute Stimmung gesorgt und wir waren mittendrin.

In anderen Sphären

Bericht: Cathy Kremerius I Thema: Am Wochenende hat in Düsseldorf das New Fall Festival sattgefunden. Auch die Johanneskirche in der Innenstadt gehört zu den Konzertstandorten und bietet eine ganz besondere Atmosphäre. Verstärkt wurde das am Freitag durch das dort stattfindende Konzert der Sängerin Alice Phoebe Lu.

