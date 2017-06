rushhour am montag / 19. juni

Hot, hotter, Düsseldorf. Während der Sommer in der Stadt ist, kühlen wir Euch mit coolen Themen ab.

Ab 16 Uhr geht’s in der rushhour mit Cigdem Ünlü unter anderem um Finanzberatung durch Freunde, einen Infostudi, der mit seiner Musik groß rauskommen will und die Frage, warum Menschen wie Donald Trump so viele Wählerinnen und Wähler für sich gewinnen können!

„Typischer Versicherungstalk“

Bericht: Cigdem Ünlü | Thema:Wenn man Freundinnen und Freunden einen Gefallen tun will, dann lässt man sich zu vielem überreden. Vielleicht sogar zu einer unfreiwilligen Beratung in Sachen Finanzen und Versicherungen … Wer kennt’s?

Unsichere Menschen wählen dominante PolitikerInnen

Bericht: Jan Luhrenberg | Thema: Forschende in London haben das festgestellt. Damit sehen sie eine Erklärung damit, wie Donald Trump oder Wladimir Putin an ihre mächtigen Ämter gelangen.

Tatwaffe Auto

Bericht: Anni Stosberg | Thema: Erst am Freitag hat ein illegales Rennen in der Mönchengladbacher Innenstadt stattgefunden, bei dem ein Fußgänger getötet wurde. Gegen die drei Täter wird jetzt wegen Mordes ermittelt. Illegale Autorennen häufen sich in Deutschland – deswegen sollen auch härtere Strafen her.

Die rushhour – immer montags, mittwochs und freitags ab 16 Uhr!