rushhour am montag / 15. januar

Nach den ersten Sonnenstrahlen zeigt uns der Himmel heute nun seine gewohnt graue Seite. Das trübt unsere Stimmung aber überhaupt nicht, denn wir starten mit unseren Fitnessarmbändern gestärkt in eine neue Woche mit euch! Die rushhour – mit Kathi Birkenbeul.

Ist das Fitness oder kann das weg?

Bericht: Dennis Fanty I Thema: Wie motiviert ihr euch für den Sport? Viele nutzen mittlerweile dafür Fitness Armbänder. Wir erklären euch, was diese Gadgets so beliebt macht.

Neue Bücher für den Campus

Bericht: Tim Neumann I Thema: Seit heute können Studierende wieder Bücher auf dem Campus der Heine-Uni kaufen. Wir waren für euch bei der Eröffnung der neuen Buchhandlung mit dabei.

Gedenktag mit Kontroversen

Bericht: Saskia Schlesinger I Thema: „I Have A Dream“ – in den USA ist heute Martin Luther King Day. Das haben wir zum Anlass genommen, uns die Verdienste des Bürgerrechtlers in Erinnerung zu rufen.

Emanzipation für die Stimme

Bericht: Nadine Klein I Thema: Frauen sprechen heute tiefer als früher. Das ist das Ergebnis einer groß angelegten Studie der Uni Leipzig. Wir haben uns die Gründe dafür mal näher angeschaut.

