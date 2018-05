rushhour am montag / 14. mai

Wie unser Suchverhalten CO2 produziert, wie die Geschwister Kitty, Daisy und Lewis das zakk in ein 50er-Jahre Tanzlokal verwandeln und vieles mehr. Die rushhour mit Cigdem Ünlü.

23 Bäume pro Google-Sekunde

Bericht: Chris Hauser | Thema: Pro Sekunde, in der wir googlen verbrauchen wir laut einer Künstlerin, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt, 500 kg Co2. Eine Alternative ist die Suchmaschine Ecosia.

Düsseldorf Kulturhauptstadt 2025?

Bericht: Dustine Heye | Thema: Die Kultureinrichtungen in Düsseldorf sollen im Stadtbild stärker vertreten sein. Für die Umsetzung der Idee möchte die Stadt auch die Bürgerinnen und Bürger miteinbeziehen.

Wiederbelebung des Rock´n´Roll

Bericht: Luca Bradley | Thema: Die Londoner Geschwister Kitty, Daisy und Lewis mischen verschiedene Einflüsse aus Genres wie Jazz, Blues, Country und dem oft totgesagten Rock`n`Roll zu ihrem individuellen Sound.

Emotionen der Mitmenschen verstehen

Interview von Cigdem Ünlü mit Frau Professorin Silke Anders (Professorin für soziale und affektive Neurowissenschaften an der Universität zu Lübeck) | Thema: In dem wir die Emotionen unseres Gegenübers in unserem Gehirn spiegeln, lernen wir diese besser zu verstehen.

