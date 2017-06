rushhour am montag / 12. juni

Heute ist der Tag der roten Rose – interessiert euch nicht? Gut, am 12. Juni ist noch einiges anderes:

Anne Frank wäre heute 88 Jahre alt geworden. Wir erinnern an sie und ihr Leben.

Und noch ein Geburtstag ist heute – das Fahrrad wird schlappe 200!

Das und mehr gibt’s in der rushhour, heute ab 16 Uhr mit Anni Stosberg!

Der Geburtstag der Anne Frank

Bericht: Cigdem Ünlü | Thema: Anne Frank wäre heute 88 Jahre alt geworden. Mit 15 hat sie ihr Leben im Konzentrationslager Bergen-Belsen verloren. Wir erinnern an ihr Leben und an Orte, an denen ihr Anne Frank heute noch begegnen könnt.

1500 Euro zahlen die für uns

Kommentar: Jan Luhrenberg | Thema: CDU und FDP in NRW wollen Studiengebühren in Höhe von 1500 Euro – und zwar für die, die aus Nicht-EU-Ländern zu uns kommen, um hier zu studieren. Sinnlos und nicht innovativ, sagt Jan Luhrenberg.

Happy Birthday, Drahtesel!

Bericht: Cigdem Ünlü | Thema: Das Fahrrad wird 200. Nicht nur das ist ein Erfolg: das Zweirrad ist weltweit das meistgenutzte Verkehrsmittel.

Volle Kassen dank Hundebesitzern und Bordellbesuchen

Bericht: Anni Stosberg | Thema: Mit sogenannten Bagatellsteuern füllen sich die Kassen der NRW-Kommunen immer mehr. Seit 2012 sind die Einnahmen um 37 Prozent gestiegen. Beliebt für Steuerrhöhungen ist die Hundesteuer.

