rushhour am montag / 10. märz

Was ist da im zakk los? Was ist das für ein Neubau in Düsseldorf Heerdt? Diese Fragen – und einige weitere – haben wir uns am Montag gestellt. Außerdem haben wir das Wochende revue passieren lassen und über ein Konzert der Band „All Time Low“ gesprochen. Die rushhour – heute mit Dennis Fanty und Carina Blumenroth.

All Time Low

Bericht: Rebecca Wasinski I Thema: Vor zwei Jahren haben die Pop-Punker All Time Low das letzte mal in Deutschland gespielt. Jetzt war die Band – im Rahmen einer kleinen Europatour Tour – am Wochenende in Köln.

Mischa Aschmoneit

Interview: Dennis Fanty I Thema: Rechtsextreme Republikaner haben am Oberbilker-Markt demonstriert und sind in die Richtung einer Unterkunft für geflüchtete Menschen gezogen. Dagegen haben viele Menschen demonstriert. Zwei Gegendemonstranten wurden wegen zivilen Ungehorsams angeklagt. Wir haben mit einem davon gesprochen.

Neubau in Düsseldorf

Bericht: Lena Bauer I Thema: In Düsseldorf Heerdt entsteht ein besonderer Neubau. Dieser besondere Neubau ist aber nicht wirklich etwas für den Studi-Geldbeutel. Er kostet rund 8,5 Millionen Euro.

