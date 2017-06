rushhour am mittwoch / 7. juni

Woran denkt ihr eigentlich, wenn ihr von der Brehmstraße in Düsseldorf hört? Einshockey? Dann seid ihr schon mal auf dem richtigen Weg.

Wieso sollte ich denn DEG-Fan sein?

Interview von Niklas Fortmann mit Christoph Ullrich und Bernd Schwickerath | Thema: Die beiden Journalisten haben erzählt, wieso die Düsseldorfer Eislauf-Gemeinschaft (DEG) in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung verloren hat, was die DEG ausmacht und wieso sie ein Buch über den Verein geschrieben haben.