rushhour am mittwoch / 22. märz

Am heuten Mittwoch hatten wir eine große schlechte Nachicht: der Parkplatz P1 am Campus Süd ist gesperrt und das bleibt wohl auch erstmal so! Aber es gibt auch Erfreuliches. Die Food-App ResQ-Club gibt es jetzt auch in Düsseldorf.

Das und vieles mehr in der rushhour mit Cigdem Ünlü und Lena Bauer!

Prinz Poldi

Beitrag: Miriam Forys | Thema: Lukas Podolski bestreitet heute sind 130 Länderspiel und verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft. Heute läuft er als Kapitän der deutschen Elf auf.

Die Parkplätze werden knapp…

Beitrag: Carina Blumenroth | Thema: Der Parkplatz P1 auch dem Campus Süd der Heinrich-Heine-Universität ist gesperrt. Bislang ist unklar, ob und wann der Parkplatz wieder geöffnet werden kann.

Rette das Essen!

Beitrag: Carina Blumenroth | Thema: Restaurants, Hotelketten und Bars haben am Ende des Tages oft Essen übrig. Über ResQ können sie das Essen vergünstigt an Selbstabholerinnen und Selbstabholer verkaufen. WIe das funktioniert, das erfahrt ihr hier.

