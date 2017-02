rushhour am mittwoch / 22. februar

Heute am „Behaupte dich gegen Mobbing-Tag“ ging es unter anderem um die Hochschulpolitik an der Heinrich-Heine-Universität. Wir haben aber auch über ein Musical gesprochen, das in jeden studentischen Geldbeutel passen sollte.

Das und vieles mehr in der rushhour – mit Dennis Fanty und Carina Bluemnroth.

Ungültige Geschäftsordnung des SP

Bericht: Tim Neumann | Thema: Der Rechtsausschuss wird – nach unseren Informationen – heute entscheiden, dass die Geschäftsordnung des Studierendenparlaments nicht gültig ist.

Die Vorgeschichte

Die Entscheidung des Rechtsausschuss

Nachtrag: Der Rechtsausschuss hat am Donnerstagmittag seine Entscheidung veröffentlicht.

Musical zu Studi-Preisen

Bericht: Christine Kostka | Thema: Die Darstellerinnen und Darsteller des Jungen Musical Leverkusen proben für Big Fish. Hier erfahrt ihr, wie die Darstellenden dafür proben.

Das Musical läuft vom 11. bis 13. März und vom 31. März bis zum 02. April.

Den meisten Stress machen wir uns selbst…

Beitrag: Cigdem Ünlü | Thema: Was ist eigentlich Stress und wie kann ich den vermeiden. Wenn ihr genau solche Tipps sucht, dann seid ihr hier richtig.



Die rushhour immer werktags von 14 bis 18 Uhr!