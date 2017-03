rushhour am mittwoch / 15. märz

Heute haben wir unter anderem über Cheers for Fears – Festival gesprochen. Und darüber, dass die Füchschen-Brauerei keinen eigenen Stand mehr auf der Rheinkirmes haben wird.

Die rushhour heute mit Cigdem Ünlü und Carina Blumenroth.

Cheers for Fears in Düsseldorf

Interview: Cigdem Ünlü mit Jascha Sommer (Cheers for Fears) | Thema: Was ist eigentlich das Cheers for Fears, warum gibt es das und wem kann es helfen? Das erfahrt ihr im Interview mit einem der Initiatoren.

Teil 1:

Teil 2:

Demonstrationen für Europa!

Beitrag: Phoebe Köster | Thema: Am Wochenende ist die Puls of Europe hier in Düsseldorf gewesen. Das ist eine Demonstration für Europa. Unsere Redakteurin Phoebe Köster war dabei.

Bye Bye Rheinkirmes, sagt das Füchschen!

Beitrag: Carina Blumenroth | Thema: Die Brauerei „Im Füchschen“ wird nicht mehr mit einem Zelt auf der Rheinkirmes zu finden sein. Grund dafür sind Sicherheitsbedenken.

Die rushhour – immer werktags von 14 bis 18 Uhr!