rushhour am mittwoch / 15. februar

Am Ehrentag aller Singles haben wir heute die sonnige rushhour eingeläutet. Es ging unter anderem um die vorlesungsfreie Zeit und um die Gefahren, die durch Shishas entstehen.

Das alles in der rushhour mit Cigdem Ünlü.

vorlesungsfreie Zeit, aber trotzdem viel zu tun…

Bericht: Phoebe Köster | Thema: Diese Woche beginnt die vorlesungsfreie Zeit. Doch können die Studierenden die Zeit ohne regelmäßige Seminare und Vorlesungen überhaupt genießen? Wir haben uns auf dem Heine-Campus umgehört, was bei den Studis in den Semesterferien so ansteht.

Chillen mit Shisha!

Beitrag: Carina Blumenroth | Thema: Shishas können schnell gefährlich werden. Was da der Hauptgrund ist und was man dagegen tun kann, das erfahrt ihr hier.

Tag der Singles

Beitrag: Carina Blumenroth | Thema: Heute ist Tag aller Singles. Das Alleinesein muss auch gefeiert werden.

