rushhour am mittwoch / 12. april

Heute war viel los in und um Düsseldorf. Es ging unter anderem um eine verschobene Verhandlung im Amtgericht und dann haben wir auch noch mal nach Dortmund geblickt, um dort akutelle Informationen zusammenzufassen.

Das alles in der rushhour mit Lena Bauer!

Verhandlung vertagt

Beitrag: Carina Blumenroth | Thema: Mischa Aschmoneit vom zakk und der ehemalige Geschäftsführer der Falken, Torsten Nagel, waren wegen des Aufrufs zu zivilen Unbehagen verurteilt worden. Dagegen haben sie Widerspruch eingelegt. Die Verhandlung wäre heute gewesen, doch sie konnte nicht stattfinden.

Cannabis Conference in Berlin

Beitrag: Miriam Forys | Thema: Cannabis ist nicht schädlicher als Alkohol – das ist in der Zeit herausgekommen, in der Cannabis an Patientinnen und Patienten abgegeben wird.

Mieten steigen…

Beitrag: Phoebe Köster | Thema: Die Mietpreise sind laut dem Institut für deutsche Wirtschaft wieder angestiegen. Das wirkt sich besonders auf die wohnungssuchenden Studierenden aus.

Beitrag: Carina Blumenroth | Thema: Das Championsleague-Spiel BVB09 gegen AC Monaco ist gestern abgesagt worden. Am Mannschaftsbus des BVBs hat es drei Detonationen gegeben. Hier erfahrt ihr die Infos. (Stand: 12.04.17 um 15:15 Uhr)

Milka oder Dior werden Trend auf dem Spielplatz

Beitrag: Phoebe Köster | Themen: Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat die beliebtesten Namen veröffentlicht. Dabei sind auch ein paar ganz verrückte Namen dabei.

Programm soll Straßen sicherer machen…

Beitrag: Miriam Forys | Thema: Das Programm SKALA – System zur Kriminalitätsanalyse und Lageantizipation – soll der Polizei helfen die Einbruchskriminalität zu mindern. In den USA und Bayern gibt es das schon und auch Düsseldorf kann erste Erfolge verbuchen.



Die rushhour – immer von 14 bis 18 Uhr!