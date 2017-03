rushhour am mittwoch / 08. märz

Heute am internationalen Frauentag ging es um unter anderem um den Literaturmarathon und politischen Themen.

Die rushhour mit Cigdem Ünlü und Carina Blumenroth.

Jetzt wird Literatur gehört…

Interview: Carina Blumenroth mit Dramaturgin Uta Reitz | Thema: Die Dramaturgin Uta Reitz erzählt über die Arbeit, die hinter einem Literaturmarathon steckt. Den könnt ihr euch kostenlos im WDR5 Funkhaus angucken. Oder aber ihr schaltet hochschulradio düsseldorf ein.

Teil 1:

Teil 2:

Notstand in deutschen Krankenhäusern

Beitrag: Miriam Forys | Thema: In deutschen Krankenhäusern fehlt es oft an notwendigen Arzneimitteln. Warum das PatientInnen gefährdet und was genau das Problem ist, das erfahrt ihr hier.

Nerviges Korrekturlesen…

Beitrag: Phoebe Köster | Thema: Das Korrekturlesen gehört zu Hausarbeiten dazu, wie das Amen in der Kirche. Hier gibt es Tipps, wie ihr sichergeht alle Fehler zu finden.

Die rushhour – immer von 14 bis 18 Uhr!