rushhour am freitag / 9. juni

Wenn die heiß erwartete Anhörung von Ex-FBI-Direktor James Comey und die Wahl in Großbritannien auf einen Tag fallen ist Großes vorzumerken. Und genau so ist es gekommen. Beides war heute Thema in der rushhour mit Dennis Rettberg

Trump, der Lügner?

Bericht: Tobias Schlemper | Thema: …das sagt zumindest James Comey in seiner Anhörung gestern Nachmittag. Welche Konsequenzen könnten die neuen Fakten jetzt im Zuge der Russland-Ermittlungen haben?

Mayhem in UK

Bericht: Dennis Rettberg | Thema: Großbritannien hat gewählt! Und dabei kam nichts anderes als eine Überraschung heraus. Premierministerin Theresa May bleibt zwar mit ihrer konservativen Partei stärkste Kraft, aber verliert die absolute Mehrheit. Das ruft Kritiker auf den Plan. Wie geht es jetzt weiter? Wir fassen für euch die Lage zusammen.