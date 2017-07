rushhour am freitag / 7. juli

Riot, Chaos, Ausnahmezustand – Hamburg versinkt in Demonstrationen (zum Teil sehr gewaltsam) in Hamburg bezüglich des G20 Gipfels in Hamburg. Heute und morgen beraten dort nämlich die 20 mächtigsten Staatsleute über die gemeinsame Politik. Unter anderem bei uns ein Thema in der rushhour mit Dennis Rettberg.

G20 was ist das?

Bericht: Tobias Schlemper | Thema: Alle berichten derzeit über den G20 Gipfel und die Demonstrationen dazu. Aber was sind die G20? Und gegen welche Politik richten sich derzeit die Proteste?

Aktuelles aus Hamburg

Bericht: Pheobe Köster | Thema: Unsere Reporterin Phoebe Köster ist aktuell für uns in Hamburg um über die Proteste in der Hansestadt zu berichten. Den ganzen Tag über schalten wir regelmäßig zu ihr für ein aktuelles Bild

Ein Song für den Beatle

Interview von Dennis Rettberg mit Fritz Stieleke (Anglist HHU) | Thema: Der Kulthit Yesterday mal anders: Die Band Töchter Düsseldorfs und der Anglist Fritz Stieleke haben nämlich das Yesterday-Projekt ins Leben gerufen. Der Beatles Song Yesterday wird dort auf Alt-Englisch gesungen. Die Message dahinter ist versöhnlich…

