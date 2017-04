rushhour am freitag / 7. april

Wohin führen die Wege? Medien, Verlag oder gar was ganz anderes? Viele wissen im Studium darüber noch nicht Bescheid. An der Hochschule Düsseldorf gibt es deshalb jetzt eine neue Vortragsreihe. Für uns ist das ein Thema in der rushhour gewesen. Die rushhour – heute mit Dennis Rettberg.

Zukunft voraus

Interview von Dennis Rettberg mit Alexander Wollert (Medienforum Hochschulradio Düsseldorf) | Thema: Nächsten Dienstag startet an der Hochschule Düsseldorf eine neue Vortragsreihe. Das medienFORUM soll einen Überblick über Medienberufe aus technischer Sicht geben

Interesse verzweifelt gesucht

Bericht: Philipp Schübel | Thema: Eine neue Studie von ARD und ZDF hat herausgefunden: immer weniger junge Menschen interessieren sich für Politik. Warum ist das so?

Mythen über das Auslandssemester

Bericht: Miriam Forys | Thema: Auslandssemester sind an den Hochschulen ziemlich beliebt. Manchmal halten aber Mythen Leute davon ab den Schritt ins Ausland zu gehen. Dabei sind viele schnell widerlegbar.

