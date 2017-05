rushhour am freitag / 5. mai

Der Mai beginnt, die Ferien sind am Horizont irgendwo auch schon sichtbar. Kurz: Sport machen ist auf jeden Fall sinnvoll? Aber was bieten die Hochschulen in Düsseldorf an? Ein Thema heute bei uns. Die rushhour – mit Dennis Rettberg

Körperlich tüchtig

Bericht: Miriam Forys | Thema: Zum Sommersemester hat auch der Hochschulsport Düsseldorf wieder sein Programm hochgefahren. Seit ein paar Wochen gibt es neue Sportarten wie z.B. Brazilian Ju Jutsu.

Frieden am Horizont?

Interview von Dennis Rettberg mit Margret Johannsen (Institut für Friedens- und Konfliktforschung Hamburg) | Thema: Gestern hat der Palästinenserpräsident Abbas Hoffnung auf Frieden gemacht. Nach seinem Treffen mit US-Präsident Trump war er sehr zuversichtlich bezüglich einer Zwei-Staaten-Lösung. Ist die Hoffnung begründet?

Hin und her

Beitrag: Tobias Schlemper | Thema: Düsseldorf ist eine Pendlerstadt. Das hat eine Studie vor einigen Wochen nochmal belegt. Aber wie erleichtert man das Pendeln zur Hochschule? Und soll ich lieber Bahn oder Auto fahren?

Die rushhour – montags, mittwochs und freitags von 16-18 Uhr