rushhour am freitag / 24. november

Noch genau einen Monat – dann ist Weihnachten. Heute ist Black Friday und spätestens jetzt startet die Einkaufssaison für Weihnachtsgeschenke. Wir haben uns angeschaut, was es mit dem Black Friday eigentlich auf sich hat. Außerdem haben wir über ein Verbot von Werbung für Schwangerschaftsabbrüche gesprochen. Heute wurde nämlich eine Medizinerin deswegen verurteilt. Und wir stellen euch die Band Deaf Havana vor – die tritt nächste Woche in Düsseldorf auf. Das alles in de

r rushhour mit Sonka Hinders.

Kein Werben für Abtreibungen

Bericht: Niklas Fortmann | Thema: Eine Frauenärztin aus Gießen wurde verurteilt, weil sie im Netz Informationen über Abtreibungen bereitgestellt hat.

Deaf Havana

Bericht: Cathy Kremerius | Thema: Nächste Woche kommt die britische Band Deaf Havana zu uns nach Düsseldorf ins Zakk.