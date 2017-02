rushhour am freitag / 24. februar

Am Wochenende trifft sich Hollywoods Elite mittlerweile zum 89. Mal in Los Angeles wieder. Dann ist nämlich der Moment für den wohl berühmtesten Filmpreis der Welt gekommen – Die Oscars! Deswegen heute auch ein Thema in der Sendung. Die rushhour – heute mit Dennis Rettberg.

„The Oscar goes to…“

Bericht: Marina Peters | Thema: Offiziell heißen sie Academy Awards – wir kennen sie aber nur als Oscars. Am Wochenende ist es wieder soweit, weshalb wir die zentralen Einzelheiten zusammengefasst haben.

Zwei Schritte vor und einer zurück

Bericht: Marina Peters | Thema: Die Uni Gießen bekommt zurzeit viel Kritik. Eine neue Professur sollte nämlich eigentlich dafür sorgen, dass Tierversuche eingedämmt oder sogar abgeschafft werden. Komplett abschaffen will die Uni die Tierversuche zurzeit aber nicht.

Rock im Gloria

Bericht: Catherine Kremerius | Thema: In dieser Woche hat die US-Rockband Taking Back Sunday im Gloria in Köln gespielt. Wir waren für euch dabei.

3 Jahre danach

Interview von Dennis Rettberg mit Maksym Yakovlyev (Politikwissenschaftler Universität Kiew) | Thema: Vor fast genau 3 Jahren hat der Konflikt in der Ukraine seine Anfänge genommen. Anlässlich dessen haben wir nachgefragt: was tut sich in der Ukraine heute?

Die rushhour – immer werktags von 14 – 18 Uhr bei hochschulradio düsseldorf.